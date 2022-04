Fábio Vieira ameaça a dupla Taremi e Evanilson

Nuno A. Amaral Hoje às 14:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Internacional português de sub-21 brilhou antes da paragem para as seleções e é candidato ao onze portista no regresso do campeonato

Passado o frenesim das decisões no apuramento para o Mundial, o plantel portista reuniu-se no Olival, para entrar a todo o vapor na preparação do jogo de depois de amanhã com o Santa Clara, o primeiro dos sete que faltam até ao fim do campeonato. Sérgio Conceição tem ainda mais dois treinos antes de partida com a equipa açoriana, que servirão para desfazer as dúvidas no onze portista em relação ao ataque, setor onde a boa forma de Fábio Vieira constitui uma séria ameaça à dupla formada por Taremi e Evanilson.

Antes da paragem para as seleções, o internacional português de sub-21 aproveitou a ausência forçada do iraniano no duelo com o Boavista (soube já no Bessa que tinha covid e não pôde ir a jogo) para mostrar serviço a Conceição, tendo marcado o golo que deu a vitória ao F. C. Porto sobre os axadrezados, no contexto de uma exibição muito bem conseguida. No dérbi da Invicta, Vieira jogou no apoio a Evanilson e esse é um cenário que poderá repetir-se frente ao Santa Clara.