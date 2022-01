Fábio Vieira apontado a mais um jogo no onze portista

Nuno A. Amaral Hoje às 20:07 Facebook

Taremi deve voltar a começar no banco portista amanhã, diante do Famalicão, até porque não estará disponível para a partida seguinte.

O bom momento de Fábio Vieira está em vias de lhe valer mais uma titularidade na equipa portista, no jogo deste domingo com o Famalicão. Tal como aconteceu na jornada anterior, diante da B SAD, o internacional português de sub-21 deverá voltar a jogar no apoio ao avançado Evanilson, o que, a confirmar-se, significará a continuidade de Taremi no banco.

O iraniano vai para a seleção depois da partida com os famalicenses e irá falhar a receção ao Marítimo, na próxima ronda. Também por isso, Sérgio Conceição pretende dar cada vez mais rotinas na posição a Fábio Vieira, que tem respondido bem sempre que foi chamado nas últimas semanas.