Fábio Vieira conta como decidiu o futuro aos sete anos

Fábio Vieira, que renovou contrato com o F. C. Porto esta quinta-feira até 2025, contou, num vídeo publicado nas redes sociais do clube, como aos sete anos decidiu que o destino seria vestido de azul e branco.

Natural de Argoncilhe, Santa Maria da Feira, o jovem começou a jogar no clube da terra por volta dos cinco anos, e a primeira grande proposta para mudar para um emblema de maior dimensão surgiu dois anos depois, após ter participado no Mundialito no Algarve.

"Foi nesse torneio que comecei a dar nas vistas, duas pessoas de dois clubes de Portugal falaram com o meu pai para saberem da disponibilidade para ingressar num deles e o que é certo é que ia para um deles até chegar o F. C. Porto, que foi o último a chegar, mas não tive dúvidas que tinha de ser o Porto, porque era o clube que gostava desde pequenino", começou por contar o jovem médio de 21 anos, internacional sub-21.

E prosseguiu: "O meu pai estava à espera da chamada de um desses clubes, que queria saber se ia para lá e queriam apressar as coisas, e foi guardar o carro e deixou o telemóvel em cima do frigorífico para eu não poder mexer nele e disse-me que se tocasse para não atender porque era importante. Eu sabia do que se tratava. O telemóvel tocou nessa altura e decidi atender, era o dirigente desse clube a perguntar se já tinha decidido e a minha resposta foi 'não, não, eu vou para o F. C. Porto, tchau'. Desliguei o telemóvel e ficou resolvido ali. Era miúdo mas já era maluco pelo F. C. Porto".