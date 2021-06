Fábio Vieira diz que o importante é Portugal estar na final

JN Hoje às 20:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Dos pés do médio Fábio Vieira saiu o remate que deu origem ao único golo com que Portugal derrotou esta quinta-feira a Espanha, que foi atribuído ao defesa espanhol Jorge Cuenca. Na final, o jogador não tem preferência quanto ao adversário, tal como os companheiros de equipa, Vitinha e Diogo Costa.

"Não sei se é autogolo ou não, mas o que importa é que passamos à final. Estamos muito felizes", começou por salientar no final do encontro o jogador do F. C. Porto, em declarações à RTP, apontando a "união da equipa" como o fator-chave para a presença no encontro que poderá dar às quinas o primeiro título no escalão.

E justificou: "Somos muito unidos, é uma das nossas maiores forças. Sabíamos que a Espanha ia obrigar-nos a estar num bloco mais baixo, fruto da qualidade deles, eles têm muita qualidade, assim como nós, conseguimos marcar um golo, e estamos muito felizes".

Com a outra meia-final a decorrer, Fábio Vieira não tem preferência entre a Holanda e a Alemanha. "Temos de desfrutar agora. Ainda falta a outra meia-final, vamos assistir já com a passagem à final garantida. Seja qual for o adversário, vamos entrar com confiança para ganhar".

Com o pensamento apenas na vitória está também o médio Vitinha. "Só queremos ganhar. Vou assistir a essa meia-final a fazer gelo", contou o jogador cedido pelos dragões ao Wolverhampton na época passada.

E continuou sobre a qualificação para a final do torneio: "É um orgulho imenso, estamos muitos felizes e há poucas palavras para exprimir o que sentimos. Tem sido uma grande caminhada, sempre frente a adversários muito difíceis. Agora, vamos descansar".

Com cinco triunfos consecutivos na fase final do Europeu de sub-21, este ano realizado em dois períodos distintos - a fase de grupos em março e a eliminar desde 31 de maio a 6 de junho -, Vitinha quer somar mais uma. "É um registo impressionante e queremos acabar com mais uma vitória. Seria a forma perfeita de acabar".

PUB

A vontade de erguer o troféu não falta ao guarda-redes Diogo Costa. "Neste momento temos uma motivação muito grande para jogar a final. Estamos focados nisso agora. Vamos treinar sobre o que foi mal feito e o que foi bem feito para continuar. Vamos seguir fortes", realçou.

Embora o momento agora seja de festa, o guardião luso reconheceu as dificuldades que a Espanha colocou a Portugal. "Também nos prejudicou termos ido a prolongamento no outro jogo. Havia mais cansaço. Mas quando temos paixão pelo que fazemos, a sorte também aparece", explicou.

Para a final e tal como os companheiros de seleção, Diogo Costa não tem preferência. "Países Baixos ou Alemanha? Não estamos preocupados. Vamos defrontar quem tiver de ser", finalizou.