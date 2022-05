Fábio Vieira ganha corrida pelo prémio de melhor médio do mês da Liga em abril

JN Hoje às 14:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Fábio Vieira venceu uma renhida luta pelo prémio de melhor médio do mês da Liga, em abril. O jogador do F. C. Porto reuniu 21,53% dos votos, batendo o companheiro de equipa Vitinha (20,14%) por pouco mais de 1%.

O pódio ficou completo com Matheus Nunes. O internacional português, que alinha no Sporting, ficou-se pelos 13,89% dos votos dos treinadores da Liga.

Durante o mês de abril, Fábio Vieira contribuiu com dois golos e duas assistências para as quatro vitórias nos cinco jogos disputados pelos dragões no campeonato.