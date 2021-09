Fábio Vieira muda de agente antes da renovação

Miguel Pataco Hoje às 13:35 Facebook

Médio portista passa a ser representado pela Gestifute, de Jorge Mendes. Termina contrato com os dragões no final da presente temporada.

"Uma nova estrela junta-se à equipa". Foi assim que a Polaris Sports, que gere o marketing e a imagem da Gestifute, anunciou que Fábio Vieira passa a ser representado pela empresa do agente FIFA Jorge Mendes que, agora, estará na linha da frente das negociações para a renovação com a SAD azul e branca. O médio, de 21 anos, é um dos quatro jogadores do plantel de Sérgio Conceição que termina contrato no final da presente época.

Com toda a formação feita no F. C. Porto - começou, em 2008/09, na equipa de futebol de sete -, Fábio Vieira é uma das promessas do Olival que se está a transformar numa certeza absoluta, como mostram, por exemplo, as três assistências feitas na goleada (5-0) ao Moreirense, na última jornada do campeonato. E se o médio está cada vez mais presente nas escolhas de Sérgio Conceição, o futuro não é absolutamente certo, embora esteja a ser tratado.