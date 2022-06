Fábio Vieira no Arsenal por 35 milhões de euros

O F. C. Porto tem tudo acertado com o Arsenal para a transferência do médio Fábio Vieira, num negócio que rende, no imediato, 35 milhões de euros aos dragões, mas que pode atingir os 40 mediante a concretização de alguns objetivos desportivos.

Fábio Vieira vai vestir a camisola do Arsenal nos próximos cinco anos, até 2027, reforçando a equipa de Mikel Arteta que, na época passada, foi quinta classificada na Premier League e que, por isso, vai disputar a Liga Europa em 2022/23.

O médio internacional sub-21 português despede-se, assim, do único clube que representou ao longo da carreira. Foram 14 anos de dragão ao peito - começou em 2008/09 na equipa de futebol de 7 -, os três últimos ao serviço da equipa principal.

Depois dos oito jogos realizados em 2019/20, participando na conquista da dobradinha, Fábio Vieira alinhou em 21 partidas na temporada seguinte, antes de bater todas as melhores marcas pessoais em 2021/22, em que voltou a celebrar os triunfos no campeonato e na Taça de Portugal.

O criativo foi utilizado por Sérgio Conceição em 39 partidas, marcou sete golos e assinou ainda umas incríveis 16 assistências que terão ajudado, certamente, a convencer o Arsenal a avançar para a contratação.