Fábio Vieira: Novo "gunner" inspirado em Bergkamp e Fàbregas

Arsenal confirma a contratação de Fábio Vieira, que se despede do F. C. Porto como a terceira maior venda do clube para Inglaterra.

Está confirmada a primeira transferência de verão a envolver o F. C. Porto. Quatro dias depois de a SAD portista ter anunciado à CMVM um princípio de acordo para ceder o passe de Fábio Vieira ao Arsenal, por 35 milhões de euros, mais cinco por objetivos, o clube inglês oficializou a contratação do médio ofensivo, de 22 anos. Os "gunners" não divulgaram valores nem a duração do contrato, dizendo apenas que é de "longa duração", mas o vínculo será válido até 2027.

"O Arsenal é um clube histórico, de grande dimensão, e estou muito orgulhoso e feliz", afirmou Fábio Vieira, aos meios de comunicação oficiais do clube do norte de Londres, com referências a nomes famosos do passado do Arsenal: "É uma equipa que sempre admirei pela forma como joga. Há vários jogadores que foram passando por este clube e dos quais me recordo bem, como Bergkamp, Fàbregas ou Thierry Henry".