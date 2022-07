Fábio Vieira: "O verdadeiro sonho era jogar na Premier League"

JN Hoje às 18:23 Facebook

O médio português confidenciou numa entrevista ao "The Athletic" que "Inglaterra sempre foi atrativa" e a admiração por Cristiano Ronaldo e Messi.

Fábio Vieira definiu a ida para o Arsenal como a concretização de um sonho. O médio deixou o F. C. Porto para se juntar ao Arsenal e agora quer seguir o exemplo de outros compatriotas que brilham na Premier League.

"Sempre foi um sonho jogar pelo F. C. Porto quando era mais novo, mas o meu verdadeiro sonho era jogar na Premier League, por isso estou muito feliz por estar aqui. Foi uma escolha fácil, o Arsenal é um clube histórico e Inglaterra sempre foi atrativa para mim. É a melhor liga do Mundo, tem alguns jogadores portugueses, como Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Moutinho, João Cancelo... Quero seguir os seus passos", disse Fábio Vieira, em entrevista ao "The Athletic".

Assumindo adorar "o futebol ofensivo, o futebol bonito", Fábio Vieira mencionou ainda as principais referências que tem.

"Amo o Ronaldo e o Messi. Gosto do Messi pelo estilo de jogo, é canhoto como eu, algumas qualidades são as mesmas. Do Ronaldo não por ser português, mas pelo trabalho árduo e pela mentalidade. É incrível e marca muitos golos. São jogadores incríveis", destacou.