Fábio Vieira: "Queremos ganhar a Premier League e a Liga Europa"

O médio do Arsenal Fábio Vieira garantiu, esta quarta-feira, que os gunners estão prontos para lutar em várias frentes, a começar com o duelo de amanhã, com o Sporting, da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. No primeiro jogo, em Alvalade, registou-se um empate a duas bolas.

"Temos que pensar apenas passo a passo, jogo a jogo. Até agora temos feito um grande trabalho. Temos que continuar com o mesmo foco. Claro que queremos ganhar a Premier League, mas também a Liga Europa", afirmou o antigo médio do F. C. Porto, na conferência de imprensa de antevisão do duelo com os leões.

Fábio Vieira foi titular no encontro da primeira mão e é provável que repita o estatuto esta quinta-feira (20 horas), garantindo que evoluiu desde que chegou ao futebol inglês. "Quero crescer muito, evoluir muito na parte física, e também na parte defensiva posso ser melhor e estou cá para isso. Quero ser parte desta equipa, quero estar cá para ajudar e, claro, ganhar a Premier League. É um sonho tornado realidade. Quero ganhar a Premier e a Liga Europa", repetiu.

O centrocampista foi ainda questionado sobre Bernardo Silva, português do Manchester City, e não poupou elogios ao compatriota: "É um jogador extraordinário, conheço-o muito bem. Penso que somos jogadores parecidos, com qualidades semelhantes. Claro que o admiro", disse o jogador dos gunners.