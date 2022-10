Fábrica de talentos com a mira apontada ao topo

Equipa B do Salgueiros serve como palco de evolução aos jovens. Grande parte dos jogadores são estudantes

A necessidade de criar um patamar de transição para o futebol sénior esteve na base da criação do Sport Comércio e Salgueiros B, esta temporada, que tem como objetivo oferecer aos jovens a possibilidade de evoluir num espaço competitivo sénior, sempre com a mira apontada à equipa principal, que compete no Campeonato de Portugal.

Este projeto nasceu há três anos e começou pela inscrição no campeonato sub-23 da A. F. Porto, mas rapidamente se percebeu que o nível competitivo era demasiado curto para as ambições destes jovens, que se estreiam na 2.ª Divisão Distrital (série 1). Embora no campo sejam trabalhadores, só um atleta no plantel tem profissão, sendo que o resto são estudantes. "A média de idades da equipa é de 20 anos e só seis é que não jogaram na nossa formação. Conheço estes miúdos há algum tempo e é como se fossem meus filhos", começa por explicar Fernando Rodrigues, vice-presidente do Salgueiros e o mentor deste projeto.