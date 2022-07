"Fabulous Fab": de um parque em Londres até ao Liverpool

Em Inglaterra, Fábio Carvalho começou a bilhar no Balham. No primeiro treino, "dez segundos" chegaram: "Foi um show".

A vida mudou muito desde que chegou a Inglaterra. A carreira, então, nem se fala. Mas há coisas que não só não se perderam, como ele faz questão de conservar. Mesmo ultimamente, quando brilhava no Fulham e tinha caminho traçado até Anfield, o agora jogador do Liverpool deslocava-se até às instalações do Balham FC, um pequeno clube que nasceu em 2011 e que está decisivamente ligado à evolução de Fábio Carvalho até ao topo do futebol inglês. Ao JN, o amigo Pedro Soares, na altura treinador do Balham, recorda o dia, em 2013, em que nasceu o "Fabulous Fabs". "Os pais contactaram-nos e dissemos para eles trazerem o miúdo que depois logo se via. Mas aos primeiros toques na bola, uau! Foi um show de dez segundos".

As pessoas do Balham FC não foram, contudo, as primeiras a ficarem de boca aberta. O mesmo já havia acontecido em Chelas, onde um campo de cimento no bairro da Zona J o obrigou a crescer mais rápido para se bater com amigos mais velhos, e no Benfica, o primeiro clube que se rendeu aos encantos de Fábio Carvalho. A vida, no entanto, não era famosa (a troika andava por cá) e os pais concordaram que o futuro seria mais risonho em Londres. Durante duas épocas, o "Fabinho" desenvolveu-se no Balham, a jogar "em parques". Mas o nome começou a circular. "Lembro-me de um torneio em que chovia torrencialmente, mas só se via pessoas a ir para o campo três por causa do Fábio", conta. "Todos os clubes à nossa volta queriam vê-lo".