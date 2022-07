Fafe com 16 reforços no arranque da pré-temporada

Emblema minhoto volta a disputar a Liga 3, na próxima temporada. Emanuel Simões permanece no comando técnico.

A Associação Desportiva de Fafe, que voltará a disputar a Liga 3, já iniciou os trabalhos de pré-temporada. Num coletivo que volta a ser liderado por Emanuel Simões, o grupo de trabalho sofreu uma profunda reformulação, com 16 caras novas e quatro permanências.



João Gonçalo (ex-S. Martinho), Guilherme Oliveira (ex-Torreense), Dimitry (ex-Pasteleira), Gil Dias (ex-Lourosa), Nuca (ex-Episkopi, Grécia), Ricky e Bruno Monteiro (ex-Amarante), Zé Diogo (ex-Merelinense), Apolo (ex-Pevidém), Gabi (ex-Pedras Salgadas), Pablo (ex-Berço), Afonso Sousa (ex-Macedo de Cavaleiros), Marcelo (ex-Oriental Dragon), Miguel Velosa e Nani (ex-Leça) e Patrão Correia (ex-UD Vila Chã) são os reforços até ao momento garantidos pela SAD minhota.



Luís Pereira, Carlos Filipe, Pedro Matos e Rúben Correia transitam da temporada anterior.

O pontapé de saída nos jogos particulares será dado no próximo dia 23, com o Montalegre, seguindo-se os amigáveis com os sub-23 do Sporting (27 de julho) e com o Leixões (30 de julho).

Em agosto, antes do arranque do campeonato, estão programados jogos-treino com os sub-23 do Gil Vicente (3), Maria da Fonte (6) e Paredes (10).