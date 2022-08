Fafe com ambição para novo capítulo na Liga 3

Presidente sabe que lutará contra investimentos superiores, mas isso não impede minhotos de sonharem com a subida.

A Associação Desportiva de Fafe parte para a nova época na Liga 3 com otimismo e confiança. O presidente Jorge Fernandes acredita numa temporada positiva, apesar da redução do orçamento em cerca de 80 mil euros (de 380 para 300 mil) e da grande reformulação no plantel.

"As ambições são elevadas e a subida era o ideal, mas percebemos que a Liga 3 é muito competitiva e já existem orçamentos malucos. Há clubes que acabaram com as dificuldades vendendo as SAD e hoje têm investimentos que o Fafe não tem", lembrou.