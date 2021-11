Fafe distinguido pela federação

JN Hoje às 19:19 Facebook

O Fafe, da Liga 3, foi distinguido esta quinta-feira com o prémio "Comunicação" do mês de outubro, atribuído pela Federação Portuguesa de Futebol.

O prémio visa assinalar o trabalho desenvolvido nessa área pelos clubes que disputam este campeonato.

O diretor de comunicação do clube minhota, João Pedro Peixoto, recebeu o galardão atribuído com base em critérios definidos pela FPF e do conhecimento dos clubes e que avaliam as dinâmicas de uma comunicação que leva ao público os valores da competição.