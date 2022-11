Fafe e Académica somam triunfos na Liga 3

JN Hoje às 17:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Fafe, na Série A, e Académica, na Série B, venceram na oitava jornada da Liga 3. O triunfo da "briosa" permite-lhe, ainda que à condição, largar a última posição da tabela.

O Fafe somou a terceira vitória consecutiva na Série A da Liga 3, ao bater o Anadia por 2-1.

Pedro Ribeiro adiantou os fafenses no marcador numa fase madrugadora do encontro, tendo Fausto Lourenço reposto a igualdade à entrada dos últimos 10 minutos. No entanto, a equipa da casa ainda teve tempo para voltar a marcar, por Jorge Miguel, na conversão de uma grande penalidade.

PUB

A boa série de resultados coloca o Fafe na quinta posição da Série A, com 11 pontos, tantos quantos os somados pelo Anadia.

Na Série B, Zé Nando estreou-se no comando da Académica com um triunfo, por 3-0, na receção ao Vitória de Setúbal.

Os defesas centrais Benny e Diogo Costa marcaram pelos "estudantes" numa primeira parte marcada, igualmente, pelas expulsões de Hugo Seco, pelo conjunto de Coimbra, e François, pelos sadinos. Perto do fim, Vasco Gomes fechou o resultado.

O triunfo permite à Académica largar, à condição, a última posição da Série B, ficando à espera do que a concorrência fará, no domingo, no fecho da oitava jornada.