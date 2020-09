Faiq Bolkiah: o reforço do Marítimo é bilionário e até tem um tigre como mascote

JN Hoje às 18:44 Facebook

O nome Faiq Bolkian pode não dizer grande coisa aos adeptos portugueses, mas o novo reforço do Marítimo é o jogador mais rico do Mundo, com o património a superar largamente o das estrelas do futebol mundial, como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Sobrinho de Hassanal Bolkiah, sultão do Brunei, e filho de Jefri Bolkiah, príncipe deste estado asiático, o extremo, de 22 anos, tem um património estimado em mais de 17 mil milhões de euros, segundo uma investigação levada a cabo pela imprensa inglesa.

Faiq Bolkian nasceu nos Estados Unidos da América, na cidade de Los Angeles, mas foi em Inglaterra que cresceu e ingressou nos escalões de formação de clubes como o Southampton, Arsenal, Chelsea, Stoke City e Leicester. Apesar de ter nacionalidade norte-americana, foi pela seleção do Brunei que se tornou internacional, tendo disputado seis jogos oficiais e marcado um golo.

No Marítimo, viu a oportunidade de relançar a carreira. "Estou muito satisfeito por estar aqui e ter tomado esta decisão. Tenho a certeza de que este é o clube certo para mim e para a minha carreira. Os meus objetivos passam por dar sempre o melhor de mim em cada treino e em cada jogo, evoluir e ajudar a equipa naquilo que for preciso", afirmou o jogador em declarações ao site oficial do emblema madeirense.

Contudo, não é pelos dotes futebolísticos que o avançado tem feito furor. São mais as excentricidades dele e da família que fazem as delícias da imprensa internacional, como a vez em que gastou mais de 35 milhões de euros num mês, na compra de carros, relógios e bijuteria, ou do tigre que têm como mascote.