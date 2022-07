Fair-play e bom futebol na ementa do Relâmpago

Até o cantor Canário ajudou à festa do clube, vencedor da 2.ª Divisão de Aveiro, competição que procurou valorizar.

Também no futebol, há raios de luz que dão cor a competições que sobrevivem longe dos holofotes. A última edição da 2.ª Divisão aveirense teve como campeão o Relâmpago Nogueirense, clube do concelho da Feira, que teve no sucesso desportivo a consequência feliz de um ideal que privilegia o fair-play e um jogo positivo.

José Santos é o mentor desse modelo. O jovem treinador, de 29 anos, é um fanático do jogo e procura seguir os bons exemplos que dele retira. "Vemos que os melhores treinadores convivem antes e depois dos jogos, mas dentro do campo passamos o oposto. Não devemos criar um clima de confrontação, ou de que na 2.ª Divisão distrital é só porrada. Isso já passou", diz.