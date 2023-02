Fair-play na Escócia: Rangers deixa adversário marcar um golo

Rui Almeida Santos Hoje às 10:35 Facebook

O jogo entre o Rangers e o Partick Thistle, a contar para a Taça da Escócia, ficou marcado por um momento insólito, com o treinador da equipa de Glasgow a ordenar à sua equipa para sofrer um golo.

Tudo aconteceu no minuto 71 da partida entre o Rangers, do principal escalão, e o Partick Thistle, da 2.ª Divisão escocesa, a contar para os oitavos de final da Taça da Escócia.

Um jogador do Partick Thistle preparava-se para devolver a bola ao adversário, que a tinha atirado para fora das quatro linhas para que Malik Tillman pudesse ser assistido. Só que, nesse momento, o recuperado Tillman roubou-lhe a bola, isolou-se e apontou o 2-1.

Seguiram-se momentos de alguma tensão, com os jogadores do Partick Thistle, incrédulos com a atitude, a tirarem satisfações do avançado do Rangers.

Incomodado com a opção do seu atleta, Michael Beale, técnico do clube de Glasgow, ordenou à sua equipa que deixasse adversário marcar no lance seguinte, deixando o resultado novamente empatado, agora a dois golos.

O Rangers acabaria por vencer a partida por 3-2, avançando para os quartos de final da Taça da Escócia. Após o encontro, o treinador do Partick Thistle, Ian McCall, foi demitido do cargo.