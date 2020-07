Falaram de Jesus e Conceição contou a história do sócio acamado que se levantou e caminhou

Arnaldo Martins Hoje às 13:13 Facebook

Técnico quer máxima concentração até final da época para vencer Moreirense, Braga e Benfica, este na final da Taça de Portugal

Na projeção à receção ao Moreirense (amanhã, 21.30 horas), Sérgio Conceição escondeu o jogo sobre a forma como irá apresentar a equipa, garantindo apenas que o compromisso tem de ser igual. "O Moreirense vai apresentar uma equipa fresca, alguns dos titulares não jogaram com o Paços de Ferreira. Pode haver uma mudança ou outra, mas vamos à procura de mais três vitórias até final da época. Estamos a trabalhar há mais de um ano, foi um título custoso, mas ainda não acabou", salientou o técnico.

O regresso de Jorge Jesus ao Benfica tem, de certo modo, ofuscado um pouco a campanha do título portista, mas Sérgio Conceição prefere exaltar o outro lado. "Entendo a pergunta, mas há coisas que não controlamos. Usufruímos do momento, já passou, agora temos três jogos para ganhar. O que sai lá para fora não podemos fazer nada, o importante é dar os parabéns aos adeptos pela forma sentida e responsável como celebraram o campeonato", disse o treinador do F. C. Porto, elencando exemplos de portistmo.

"Fiquei feliz por saber que um sócio, de 96 anos, que estava acamado, levantou-se e teve forças para andar com a conquista do título. O Maxi Pereira enviou-me uma foto na Avenida dos Aliados. É esse sentimento que faz a diferença neste clube", fez notar Conceição.

A terminar, o treinador confirmou que Iker Casillas não pode ser utilizado. "As pessoas estão mal informadas. O Iker não pode jogar, não há aval médico. Foi um jogador super importante nestes últimos anos e o que desejo, se for confirmado, é que tenha muito sucesso no novo projeto no Real Madrid".