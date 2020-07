Falaram em racismo em foto do equipamento do F. C. Porto e Manafá reagiu

JN Hoje às 17:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais riscas, detalhes em amarelo na habitual camisola azul e branca, tudo isto num cenário de obras e andaimes. A apresentação dos equipamentos do F. C. Porto para a temporada 2020/21, realizada na semana passada, motivou algumas críticas e Manafá, um dos envolvidos nas fotografias, saiu em defesa do emblema portista.

A crítica surgiu num jornal nacional, mais concretamente numa página dedicada a provocações e alguma paródia, onde foi escrito que "com a questão do racismo na ordem do dia e já depois da polémica entre Pedro Sousa [Canal 11] e Nanú [jogador do Marítimo], a ideia talvez tenha sido infeliz".

Ora, Manafá que foi um dos modelos escolhidos, não gostou dos comentários e utilizou as redes sociais para afirmar que racista é quem acha que "isto" [o cenário da apresentação] é racismo. O lateral dos azuis e brancos aproveitou para relembrar que outros jogadores, como Corona, Uribe e Otávio, tiraram fotografias exatamente no mesmo local.