"Falcão" Oliveira abre as asas e conquista segundo lugar na Alemanha

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 13:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O português Miguel Oliveira (KTM) conseguiu, este domingo, terminar o Grande Prémio da Alemanha na segunda posição. Marc Márquez (Honda) foi o vencedor.

Miguel Oliveira cortou a meta a 1,610 segundos do vencedor, o espanhol Marc Márquez.



Depois da vitória na ronda anterior, no Grande Prémio da Catalunha, o Falcão luso repetiu o segundo lugar que já tinha alcançado no Grande Prémio de Itália, e voltou a provar que está a atravessar um momento de forma absolutamente extraordinário. Foi o terceiro pódio seguido de Miguel Oliveira, que nas últimas três provas somou, ao todo, 65 pontos.

Já Marc Márquez regressou aos triunfos, após um longo calvário causado pela lesão no braço, e conquistou a 11.ª vitória no circuito de Sachsenring.