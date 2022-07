Falcao recorda Liga Europa ganha pelo F. C. Porto: "Tínhamos um plantel fantástico"

JN Hoje às 20:51 Facebook

Em entrevista ao sítio oficial da UEFA, Radamel Falcao lembrou as "noites fantásticas" que viveu com a camisola do F. C. Porto na época em que os dragões conquistaram a Liga Europa, em 2010/2011.

Radamel Falcao, hoje no Rayo Vallecano, da Liga espanhola, fez uma viagem no tempo para recordar as duas conquistas da Liga Europa que tem no currículo, uma pelo F. C. Porto e outra ao serviço do Atlético de Madrid.

Dos tempos que passou no Dragão, lembrou o "plantel fantástico, de muitíssima qualidade", que foi capaz de realizar "jogos maravilhosos".

"Vivi noites fantásticas, com hat-tricks e póquers", prosseguiu o internacional colombiano, atualmente com 36 anos, que deixou uma revelação interessante sobre a final de Dublin, em que o F. C. Porto bateu o Braga (1-0) com um golo da sua autoria.

"No dia da final, talvez por ser a minha primeira experiência numa final europeia, não desfrutei tanto. Marquei o golo na primeira parte e depois a equipa e eu queríamos que acabasse rápido o jogo para sermos campeões. Não desfrutei tanto, mas em termos gerais foi maravilhoso tanto para o F. C. Porto como para mim, com números muito importantes. Depois já desfrutei mais na final com o Atlético de Madrid, com mais experiência", revelou o goleador.