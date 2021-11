Falcão voa para tentar melhorar e fazer história no MotoGP

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 21:40 Facebook

No Grande Prémio de Portugal, Miguel Oliveira tenta superar o nono lugar do Mundial da época passada.

Duas semanas depois de Fabio Quartararo (Yamaha) ter garantido o título em Misano, as altas velocidades do Mundial de motociclismo estão de regresso ao Autódromo Internacional do Algarve para um Grande Prémio que reúne vários ingredientes de luxo.

No asfalto onde no ano passado fez magia e conquistou, de ponta a ponta, a versão 2020 do GP de Portugal, Miguel Oliveira terá, uma vez mais, a oportunidade de somar pontos preciosos para melhorar a história. Com 16 provas disputadas, o Falcão da KTM chega à penúltima prova do ano na 10.ª posição, fruto dos 92 pontos que já arrecadou e, matematicamente, ainda pode alcançar o sexto lugar, que atualmente é ocupado por Marc Márquez (Honda). O piloto espanhol, seis vezes campeão do mundo, tem 142, mas vai falhar a corrida algarvia devido a lesão.