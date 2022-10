Faleceu a mãe de Victor Steeman, piloto que morreu vítima de acidente

JN/Agências Hoje às 17:18 Facebook

Faleceu a mãe de Victor Steeman, piloto que morreu após um acidente no Autódromo Internacional do Algarve, Flora van Limbeek, vítima de um ataque cardíaco.

Victor Steeman sofreu um grave acidente no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, no sábado e não resistiu aos ferimentos, acabando por falecer na passada terça-feira.

Dois dias depois do filho, Flora van Limbeek sofreu uma paragem cardiorrespiratória e não escapou à morte, segundo relata o racesport.nl.

A mãe do motociclista tinha 59 anos e, embora tenha sido imediatamente socorrida por médicos de urgência, não resistiu e acabou por sucumbir.

Recorde-se que Victor Steeman perdeu a vida durante uma prova de Supersport 300, campeonato que acompanha o Mundial de Superbike.