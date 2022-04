Faleceu adepto do Liverpool que se sentiu mal antes do jogo com o Benfica

JN Hoje às 11:36 Facebook

Apesar dos "esforços heroicos" dos profissionais de saúde presentes no estádio, não foi possível evitar o desfecho trágico. Responsáveis do clube inglês enviaram as condolências à família e amigos do malogrado adepto.

Um adepto do Liverpool, que se sentiu mal antes do jogo de ontem, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, com o Benfica, acabou por falecer, anunciou o clube inglês.

No sítio oficial na internet, o Liverpool confirma, "com grande pesar", que o referido adepto "infelizmente faleceu".

O clube agradeceu "aos serviços de emergência pelos esforços heroicos em providenciar assistência de forma urgente, assim como a todos os profissionais médicos, stewards e aos adeptos que estavam perto do incidente pela rápida assistência" ao malogrado adepto.