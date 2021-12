Faleceu Carlos Ribeiro, antigo ciclista da Seleção Nacional de Sub-23

JN Hoje às 18:33 Facebook

Faleceu Carlos Ribeiro, ex-ciclista da Associação Desportiva e Recreativa Ases de Penafiel (ADRAP) e da Seleção Nacional de Sub-23. O ex-atleta, de 29 anos, que terminou a carreira em 2015 devido a problemas cardíacos detetados quando se preparava para ingressar como profissional na W52-Quinta da Lixa, foi encontrado sem vida na manhã desta segunda-feira.

Natural de Lordelo, Carlos Ribeiro conquistou por mais que uma vez o terceiro lugar na Taça de Portugal. no Campeonato Nacional de Contrarrelógio e venceu a classificação por pontos da Volta a Portugal do Futuro de 2014,

Em dezembro de 2015, pouco tempo depois de ingressar na equipa W52-Quinta da Lixa, viu-se obrigado a terminar precocemente a carreira profissional devido a problemas cardíacos.

"O ex-ciclista da nossa equipa Carlos Ribeiro deixou-nos com apenas 29 anos. Ficámos devastados com esta notícia, o ciclismo está de luto", lê-se na página oficial da W52-F. C. Porto.