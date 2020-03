Faleceu o ex-pugilista Mário Lino vítima de Covid-19

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 20:48 Facebook

Mário Lino Terreiro morreu aos 71 anos, depois de contrair a doença Covid-19. O estado de saúde do ex-pugilista do F. C. Porto agravou-se na última semana.

Mário Lino Terreiro, que se encontrava internado no hospital de São João, no Porto, desde a semana passada, depois de ter acusado positivo para a Covid-19, não resistiu à doença.

Campeão dos campeões, Mário Lino conquistou tudo o que existia para vencer em Portugal na categoria de Galo (51 kg). Para além de ter representado o F. C. Porto como atleta, também exerceu a função de treinador.

O ex-pugilista, que em tempos foi diretor da Associação de Boxe do Porto, é recordado pelos familiares e amigos como "uma pessoa divertida e sempre prestável". Em 2017, criou a Associação "Os Marretas", que possibilita a ligação entre ex-pugilistas do Norte e da região Sul do país.