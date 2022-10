Faleceu o preparador físico do Tottenham vítima de leucemia

Gian Piero Ventrone, preparador físico do Tottenham, faleceu vítima de leucemia. Tinha 62 anos.

O Tottenham anunciou esta quinta-feira que faleceu o preparador físico Gian Piero Ventrone, aos 62 anos, vítima de leucemia. O italiano ingressou na equipa inglesa para ser o braço direito de Antonio Conte em novembro de 2021, altura em que o treinador assumiu funções no emblema inglês.

"Estamos devastados por anunciar que o preparador físico Gian Piero Ventrone faleceu. Ventrone entrou para o clube em novembro de 2021, fazendo parte da equipa técnica de Antonio Conte, tendo anteriormente desempenhado funções em Juventus, Catania, Jiangsu Suning, Guangzhou Evergrande e Ajaccio. Tão amável fora do campo quanto exigente dentro dele, Gian Piero rapidamente se tornou uma figura muito popular entre os jogadores e staff. Fará muita falta a todos no clube e os nossos pensamentos estão com a sua família e os seus amigos neste momento triste", escreveu o Tottenham nas redes sociais.

Gian Piero Ventrone era conhecido como "marine", devido aos duros treinos que dava aos jogadores. Foi também preparador físico na Juventus, Catania, Ajaccio e Jiangsu Suning.

O funeral será no domingo, a partir das 15 horas.