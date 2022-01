Faleceu o sócio número 1 e ex-dirigente do Gil Vicente

Nuno Dantas Hoje às 17:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Faleceu, este sábado, aos 81 anos, o sócio número 1 do Gil Vicente e ex-dirigente do clube barcelense.

O funeral de Manuel Augusto realiza-se este domingo, às 15 horas, na igreja Matriz de Barcelos, indo de seguida a sepultar no cemitério municipal.

O corpo está em câmara ardente na capela mortuária da igreja da Santa Casa da Misericórdia.

Manuel Augusto foi vice-presidente, secretário e tesoureiro do Gil Vicente, passando depois para a assembleia geral do clube. Esteve também no conselho técnico da Associação de Futebol de Braga, onde era responsável por aprovar campos de futebol.