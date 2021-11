Falhanço de Jorginho impede Itália de triunfar

Um penálti falhado pelo médio italiano, muito perto do minuto 90, impediu a Itália de vencer a Suíça (1-1), deixando em aberto a disputa pelo primeiro lugar do Grupo C de apuramento para o Mundial do Catar. Ambas as seleções estão empatadas no topo com 15 pontos.

O jogo teve um início agitado pois, logo aos 11 minutos, Widmer abriu o ativo, a passe de Okafor. Os italianos não baixaram os braços e Di Lorenzo empatou a contenda, aos 36 minutos, resultado esse que se manteve até ao intervalo.

O reatar trouxe uma Itália mais dominadora, mas nem a maior posse de bola, aliada a um maior número de tentativas de golo, chegou para quebrar a defensiva suíça que resistiu até final.

Quando já todos esperavam um empate Garcia deu um empurrão nas costas a um jogador italiano, lance esse que o árbitro voltou a visionar no VAR, concedendo grande penalidade aos italianos e sancionando o atleta helvético com o respetivo amarelo. Contudo, da marca dos 11 metros, Jorginho não esteve ao nível da fama enquanto marcador de bolas paradas e falhou clamorosamente, com um remate por cima da barra.

Na última jornada a Suíça defronta a Irlanda do Norte, no dia 15, enquanto a Suíça vai ter pela frente a Bulgária, no mesmo dia.