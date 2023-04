Falsa entrevista com Schumacher leva ao despedimento da editora-chefe de revista alemã

A editora-chefe da revista alemã Die Aktuelle, que publicou uma entrevista falsa com Michael Schumacher, feita com inteligência artificial, foi demitida. O anúncio foi feito este sábado, pelo grupo de media Funke.

"Este artigo de mau gosto e enganoso nunca deveria ter aparecido. Não corresponde de forma alguma aos padrões de jornalismo que nós - e os nossos leitores - esperamos de um grupo como o Funke", lamentou Bianca Pohlmann, diretora das revistas do grupo Funke. A editora-chefe da Die Aktuelle, Anne Hoffmann, no cargo desde 2009, está afastada das funções desde hoje e só nos resta pedir desculpas à família", vincou Bianca Pohlmann, diretora das revistas do grupo Funke .

A revista alemã "Die Aktuelle" recorreu à Inteligência Artificial para "entrevistar" Michael Schumacher, sete vezes campeão mundial e em coma desde 2013, depois de ter sofrido um acidente nos Alpes franceses enquanto praticava ski.

"Falar com ele uma vez. Perguntar-lhe como tem passado. E finalmente temos as respostas, 10 anos depois do trágico acidente. Sem meias-palavras dos amigos. Respostas dele! Por Michael Schumacher, de 54 anos! Cá está, a incrível entrevista! Com respostas redentoras para as questões quentes que toda a gente tem estado a perguntar há tanto tempo", podia ler-se no início do texto.

Só que tudo não passou de uma mera brincadeira e, no final da "entrevista", a publicação reconheceu que as declarações são falsas e que as mesmas foram feitas com recurso à inteligência artificial. "Michael Schumacher disse realmente alguma coisa sobre si próprio? A entrevista foi online. Numa página que tem a ver com Inteligência Artificial", pode ler-se. A família do piloto de Fórmula 1, avançou a "Reuters", pretendia mesmo processar a revista.