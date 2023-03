Falta conquistar o direito a ser mãe e atleta sem ter represálias

Entre cortes nos salários propostos pelos clubes e abandonos por parte de patrocinadores, várias foram as atletas grávidas que sofreram discriminação.

O desporto era um mundo marcadamente masculino, mas as mulheres têm desbravado caminho e provado que o setor não pertence a um só género. As lutas têm sido muitas, as conquistas outras tantas, mas ainda há muitas barreiras a ultrapassar rumo à igualdade e ao fim do preconceito. Uma delas é o direito a ser mãe sem precisar de terminar a carreira ou sofrer qualquer tipo de discriminação por ser obrigada a parar.

O primeiro passo foi dado pela FIFA e tem vindo a melhorar. Em janeiro de 2021, o organismo que rege o futebol mundial aprovou uma regulamentação para permitir às futebolistas um gozo de pelo menos 14 semanas de licença de maternidade, remuneradas a dois terços do salário base. Antes, como era o caso de Espanha, e não só, havia contratos com cláusulas anti gravidez, que davam o direito ao clube de rescindir contrato quando a atleta engravidasse. Hoje, quem o fizer é obrigado a pagar multa e corre o risco de ficar proibido de contratar futebolistas durante um ano. Em janeiro do ano passado, em Inglaterra, as jogadoras passaram a usufruir dos privilégios dados à maioria da população feminina do Reino Unido, em caso de maternidade e de doença prolongada. Até à aprovação desta nova regulamentação, as jogadoras tinham de estar vinculadas a um clube durante 26 semanas para serem elegíveis ao apoio à maternidade, período que deixou de existir.