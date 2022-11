Falta de eficácia sentencia empate no Grupo G

O encontro entre Uruguai e Coreia do Sul acabou empatado, sem golos, após um jogo em que as equipas até criaram perigo mas não conseguiram desfazer o nulo, em jogo do Grupo G.

Os uruguaios entraram em campo na expectativa do que o adversário iria fazer, sendo que nos primeiros minutos a equipa de Paulo Bento foi sempre mais perigosa, embora sem sucesso no último terço.

Apesar da boa iniciativa sul-coreana, o Uruguai ia conseguindo furar a muralha defensiva com venenosas jogadas de contra-ataque, que não encontravam o destino pretendido.

Antes do intervalo Godín, de cabeça, ainda mandou uma bola ao poste, no seguimento dum canto marcado por Valverde.

Após o reatamento, talvez fruto do cansaço, o jogo ficou mais partido e as situações de golo multiplicaram-se, embora a falta de pontaria tenha impedido celebrações.

No último minuto do tempo regulamentar, Valverde desferiu um remate de fora da área, que caprichosamente, embateu na trave da Coreia do Sul.

Assim, Uruguai e Coreia do Sul somam um ponto, enquanto Portugal vai disputar o primeiro lugar do Grupo G, com o Gana.