Falta de rendimento trama João Mário

Ontem às 23:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Titular nos seis primeiros jogos da era Nélson Veríssimo, e em 30 dos 35 embates que leva na presente época, João Mário foi relegado para o banco e perdeu o estatuto de titular nos últimos cinco encontros, embora tenha falhado um deles por se encontrar infetado com a covid-19.

Ao que apurámos, o técnico entendeu que o médio teve uma quebra de rendimento e não apresentava a performance exigida para surgir no onze principal. A aposta em Paulo Bernardo e, depois, em Taarabt contribuíram para que o afastamento se prolongasse. E tudo indica que se irá manter nos próximos tempos.

Depois de ser figura de primeira linha nos confrontos com F. C. Porto, Paços de Ferreira, Moreirense, Arouca, Boavista e Sporting, João Mário começou a ser preterido por Nélson Veríssimo no duelo com o Gil Vicente. Paulo Bernardo foi a primeira alternativa, num meio campo a três com Weigl e Meité, com o ex-leão a entrar ao intervalo, mas a equipa perderia com os galos (1-2), na Luz. Falhou a deslocação a Tondela (3-1), devido à covid-19, e já não saiu do banco com o Santa Clara, jogo com uma viragem no marcador (2-1), após a entrada de Taarabt.