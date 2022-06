Falta de velocidade no eixo da defesa não preocupa Roger Schmidt

Luís Antunes Hoje às 00:00 Facebook

Técnico entende que o foco deve estar na qualidade de pressão da equipa e está agradado com nível dos centrais

Roger Schmidt não está preocupado com a falta de velocidade de recuperação da defesa das águias, nomeadamente de Otamendi e, especialmente, de Vertonghen, os centrais titulares na última época. O técnico alemão quer manter o esquema de defesa subida e agressividade sobre a posse da bola do adversário e, sabe o JN, entende que o verdadeiro foco deve estar na qualidade do "pressing" da equipa. E não tanto na velocidade de recuperação dos homens do eixo defensivo.

A ideia do germânico vem ao encontro do que o JN já referiu anteriormente, de que as águias só irão ao mercado em busca de um central em caso de saída de um dos atuais elementos da primeira equipa.