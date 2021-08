Falta de vento em Enoshima adia todas as regatas na vela

JN/Agências Hoje às 08:13 Facebook

Twitter

Partilhar

As condições climatéricas em Enoshima, centro da vela dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiaram, sta segunda-feira, todas as regatas marcadas, incluindo a "medal race" do 49er, com José Costa e Jorge Lima.

Além da regata das medalhas, que conta com a dupla portuguesa para já na sexta posição, também as corridas do 470 masculino foram adiadas, com Diogo Costa e Pedro Costa a procurarem entrar nos 10 primeiros, seguindo no 13.º posto.

As provas estão, para já, agendadas para terça-feira, sem hora definida, e dependentes das condições de vento, que hoje faltou em Enoshima.