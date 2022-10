Fama de fazer história em casa dos grandes

João Faria Ontem às 23:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Flavienses, que já haviam ganho pela primeira vez em Alvalade, repetem o feito na pedreira. Minhotos sem pontaria sofrem terceira derrota seguida

Entre duas jornadas da Liga Europa com os belgas do St. Gilloise, o Sporting de Braga teve tudo menos o direito de gerir os recursos, acabando derrotado pelo Chaves, no que constituiu a terceira derrota seguida da equipa minhota, com o pormenor de, pela primeira vez nesta época, ter ficado em branco em matéria de golos.

Indiferente à crise arsenalista, o Desportivo de Chaves impos-se na pedreira e mostrou estar talhado para os grandes palcos. Depois de uma vitória inédita em Alvalade, venceu pela primeira vez na capital minhota, confirmando a tendência para obter melhores resultados na condição de visitante.