Avançado uruguaio assina hat-trick sobre um Famalicão que voltou a mostrar pouca solidez defensiva, colapsando com as entradas demolidoras do adversário nas duas partes.

O Benfica retomou o percurso vitorioso no campeonato, dizimando, este domingo, um adversário sem solidez para travar um vendaval de golos de Darwin. No regresso à titularidade, o uruguaio assinou um hat-trick decisivo para as águias imporem uma goleada, construída com entradas demolidoras em cada uma das etapas do jogo.