Famalicão - Mafra em risco devido ao mau estado do relvado

O encontro entre o Famalicão e o Mafra, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, está em risco de não se realizar devido ao mau estado do relvado do Estádio Municipal 22 de junho, na sequência do mau tempo que se fez sentir durante todo o dia desta quinta-feira.

A partida deveria ter começado às 20.30 horas, mas os jogadores ainda não entraram para o aquecimento. Neste momento, elementos das duas equipas, o árbitro e os delegados da federação estão a testar o relvado para ver se é possível dar início ao encontro.