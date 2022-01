Famalicão - P. Ferreira: Castigados pela falta de pontaria na hora da decisão

José Pedro Gomes Hoje às 22:39 Facebook

Famalicão manda no primeiro tempo mas após expulsão de Penetra deixa pacenses controlar.

Famalicão e Paços de Ferreira não conseguiram encontrar o caminho para o golo, num duelo que até teve emoção e boas oportunidades, mas insuficientes para impedir que ambos conjuntos fossem castigados com o nulo.

Os minhotos podem queixar-se da sua inoperância a finalizar em todo o primeiro tempo, período em que Paços de Ferreira se limitou, com sucesso, a defender e não esboçou um único remate enquadrado com a baliza contrária. Os castores ainda conseguiram reagir na etapa complementar, sobretudo a partir dos 70 minutos, quando o famalicense Penetra foi expulso, mas acabaram por copiar a falta de pontaria do adversário.