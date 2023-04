Famalicão anuncia lotação esgotada para receção ao F. C. Porto

JN/Agências Hoje às 22:05, atualizado às 22:19 Facebook

O Famalicão anunciou, esta terça-feira, lotação esgotada para o encontro com o F. C. Porto, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, marcado para quarta-feira.

O clube minhoto informou ainda que "apenas os sócios detentores de lugar anual que não adquiriram bilhete poderão fazê-lo até à hora do jogo".

Deste modo, são esperados pouco mais de cinco mil adeptos, sendo que cerca de 400 serão do F. C. Porto.

O Famalicão, sexto classificado da Liga, recebe pelas 20.30 horas de quarta-feira o F. C. Porto, no segundo lugar da prova, com 70, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, com arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.