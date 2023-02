Famalicão arranca vitória nos Açores

Arthur Melo Hoje às 18:35 Facebook

Famalicenses voltam às vitórias num jogo em que a equipa da casa, o Santa Clara, falhou um penálti.

O Famalicão aproveitou da melhor maneira a intranquilidade do Santa Clara para regressar às vitórias na Liga, com um triunfo expressivo, por 1-3, em jogo da 21.ª jornada, disputado este domingo.

A equipa de João Pedro Sousa dominou a partida, mas acabou por ter a estrelinha da sorte do seu lado. O Santa Clara, na primeira parte, desperdiçou uma grande penalidade e viu um golo anulado porque Ítalo colocou a bola dentro da baliza com a ajuda do braço.