Famalicão bate B SAD e está nas meias-finais da Taça de Portugal

O Famalicão venceu, nesta quarta-feira, em casa, o B SAD, por 4-1, em jogo dos quartos-de-final da Taça de Portugal de futebol e apurou-se para as meias-finais da competição. A equipa minhota fica à espera de saber o próximo opositor, que sairá do duelo Académico de Viseu - F. C. Porto, a disputar na noite desta quarta-feira, no Fontelo.

Com 1-0 ao intervalo, o Famalicão, da Liga principal, afastou da prova o B SAD, da Liga 2, com o resultado final a saldar-se numa expressiva vitória da equipa minhota, por 4-1.

Alex Dobre desfez o nulo, ainda antes do descanso (37 minutos), tendo depois Jhonder Cádiz marcado por duas vezes (57 e 59 minutos), num curto espaço de tempo, elevando assim a vantagem da equipa da casa para 3-0.

O B SD reduziu por Rúben Oliveira (65 minutos), mas pouco depois (68 minutos) Iván Jaime, num disparo colocado, fixou o resultado no definitivo 4-1.

O Famalicão tornou-se assim a primeira equipa apurada para as meias-finais da Taça de Portugal, época 2022/23. Nessa etapa da competição, a disputar a duas mãos, os famalicenses defrontarão o Académico de Viseu ou o F. C. Porto, equipas que medem forças na noite desta quarta-feira, no Estádio do Fontelo, em Viseu, no segundo encontro dos quartos-de-final da competição.

A eliminatória relativa às meias-finais deverá realizar-se nos dias 26 de abril e 3 de maio, estando a final agendada para 4 de junho, no Estádio Nacional, em Oeiras.