Famalicão bate Boavista no Estádio do Bessa

Com esta vitória, os famalicenses seguem no nono lugar da classificação, com mais três pontos do que os boavisteiros.

O Famalicão segurou, este domingo, o nono lugar da Liga, ao vencer por 2-1 no reduto do Boavista, em encontro da 25.ª jornada.

O espanhol Iván Jaime, aos 57 minutos, de grande penalidade, e o romeno Alexandru Dobre, aos 60, apontaram os tentos dos forasteiros, enquanto o eslovaco Robert Bozenik marcou o golo dos anfitriões, aos 72.

O Famalicão, que somou o quarto triunfo nos últimos cinco jogos, passou a somar 33 pontos, os mesmos do Rio Ave (nono), enquanto o Boavista manteve-se com 30, caindo para o 12.º posto.