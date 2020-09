Famalicão-Benfica abre o campeonato 2020/21

JN Hoje às 21:38 Facebook

Liga de Clubes divulgou o calendário das três primeiras jornadas da Liga. Campeão F. C. Porto estreia-se a 19 de setembro, com o Braga.

A pouco mais de duas semanas do início do campeonato, já são conhecidos os horários das três primeiras jornadas da Liga 2020/21.

O jogo que vai estrear a competição acontece em Famalicão com os famalicenses a receber o Benfica, na sexta-feira, dia 18. Ainda no que diz respeito à primeira jornada, o F. C. Porto-Braga está agendado 21 horas do dia seguinte, já depois de o Sporting ter entrado em campo.

Confira os horários:

Jornada 1

Sexta-feira, 18 de setembro

Famalicão-Benfica, 19h00

V. Guimarães-Belenenses, 21h15

Sábado, 19 de setembro

Nacional-Boavista, 16h00

Sporting-Gil Vicente, 18h30

F. C. Porto-Braga, 21h00

Domingo, 20 de setembro

Santa Clara-Marítimo, 16h00

Moreirense-Farense, 18h30

Tondela-Rio Ave, 21h00

Segunda-feira, 21 de setembro

Portimonense-Paços de Ferreira, 19h45

Jornada 2

Sexta-feira, 25 de setembro

Braga-Santa Clara, 20h30

Sábado, 26 de setembro

Marítimo-Tondela, 15h30

Benfica-Moreirense, 18h30

Boavista-F. C. Porto, 21h00

Domingo, 27 de setembro

Farense-Nacional, 15h30

Gil Vicente-Portimonense, 16h00

Paços de Ferreira-Sporting, 18h30

Rio Ave-V. Guimarães, 21h00

Segunda-feira, 28 de setembro

Belenenses-Famalicão, 19h45

Jornada 3

Sexta-feira, 2 de outubro

Moreirense-Boavista, 19h00

V. Guimarães-Paços de Ferreira, 21h15

Sábado, 3 de outubro

Santa Clara-Gil Vicente, 16h00

FC Porto-Marítimo, 18h30

Tondela-Braga, 21h00

Domingo, 4 de outubro

Nacional-Belenenses, 15h30

Benfica-Farense, 18h30

Famalicão-Rio Ave, 18h30

Portimonense-Sporting, 21h00