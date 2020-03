Nuno Barbosa Hoje às 20:16 Facebook

Famalicão e Sporting defrontam-se no Estádio Municipal de Famalicão, esta terça-feira, no jogo de encerramento da 23.ª jornada da Liga. Ao intervalo, o marcador assinalava 2-1, mas o Famalicão voltou a marcar.

O médio Uros Racic só precisou de cinco minutos para inaugurar o marcador, num remate poderosíssimo à entrada da área. Foi o terceiro golo do sérvio no campeonato. Max nada podia fazer.

Diogo Gonçalves ampliou a vantagem dos minhotos, aos oito minutos, também num tiro poderoso, no caso dentro da área.

Coates, em cima do apito para o intervalo, reduziu para o Sporting, de cabeça, na sequência de um livre lateral.

Foi já na segunda parte, ao minuto 66, que Diogo Gonçalves voltou a colocar o Famalicão a vencer por dois golos de diferença. O 3-1 começa nos pés de Pedro Gonçalves, com um passe de desmarcação, e terminou com o remate certeiro de Diogo. Foi o segundo golo do extremo na presente edição da Liga, ambos neste jogo com o Sporting.