JN Hoje às 19:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O clube minhoto tem, afinal, quatro atletas que testaram positivo ao novo coronavírus.

No domingo, fonte do Famalicão disse à agência Lusa que três atletas e dois membros da estrutura do clube minhoto tiveram testes positivos à covid-19. Mas, segundo apurou o JN, há mais um atleta infetado. A SAD do Famalicão estava à espera de concluir os testes para apurar o número de infetados.

Os quatro atletas estão assintomáticos e em quarentena.