Famalicão contrata jovem Alexandre Penetra

O Famalicão contratou o jovem defesa central Alexandre Penetra, internacional por Portugal nas categorias de sub-15, sub-16 e sub-18.

"É muito prestigiante iniciar o meu trajeto enquanto sénior no FC Famalicão. É reconhecidamente uma equipa que disponibiliza todas as condições para os jovens jogadores se valorizarem no futebol português", regozijou-se o futebolista, de 18 anos.

O atleta, que se revelou "ansioso" para poder iniciar os trabalhos no seu novo clube, desvinculou-se do Benfica, cujos escalões jovens tinha representado nas últimas seis épocas.

Alexandre Penetra começou a carreira na Escola de Futebol os Pestinhas, depois representou a Casa do Benfica de Viseu e daí transferiu-se para as águias.