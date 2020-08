Famalicão contrata sérvio Lukovic

Hoje às 19:46 Facebook

O Famalicão anunciou, esta quarta-feira, a contratação do primeiro reforço para a época 2020/21, o sérvio Andrija Lukovic, de 25 anos, que assinou um contrato válido para as próximas três temporadas.

O médio chega proveniente do RKS Rakow, mas estreou-se no principal escalão do futebol daquele país ao serviço do Rad Beograd, aos 18 anos, de onde saiu para o estrangeiro para representar os holandeses do PSV Eindhoven B, antes de regressar ao seu país, para jogar no Estrela Vermelha e no Vozdovac.

Lukovic, que tem características idênticas ao compatriota Uros Racic, médio que estava emprestado pelos espanhóis do Valência e que se destacou na equipa do Famalicão na época finda, participou no Euro2013 de sub-19 e foi o autor do golo que deu a vitória à Sérvia na final disputada frente à França.